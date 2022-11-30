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Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри

glavcom.ua
Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри
Росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини
фото ілюстративне

Збитки України від російської агресії зросли до €600 млрд

У війні з Росією загинули 100 тис. українських військових і 20 тис. цивільних. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вторгнення Росії принесло смерті, невимовні страждання та спустошення, і тому РФ має відповісти за жахливі злочини своїх військових. У звʼязку із цим Європейська комісія підтримуватиме створення міжнародного трибуналу під егідою ООН, щоб притягнути до відповідальності всіх винних.

«Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Ми всі пам’ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за злочин агресії проти суверенної держави», – зазначила президентка Єврокомісії.

Крім того, збитки України від російської агресії зросли до €600 млрд. Наразі в ЄС заблоковані €300 млрд резервів центробанку РФ і €19 мільярдів активів російських олігархів. Тож Єврокомісія ініціює розробку механізму, який дозволить використати ці кошти на відбудову України.

«Росія повинна розплатитися за свої жахливі злочини. Ми допоможемо створити спеціалізований суд для розгляду злочинів Росії. З нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Росія заплатила за спричинене нею спустошення за допомогою заморожених коштів олігархів і активів свого центрального банку», – зазначила президент Єврокомісії.

Нагадаємо, у жовтні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на командувача ОК «Південь» генерал-майора Андрія Ковальчука повідомила, що співвідношення втрат з-поміж українських захисників та російських солдатів на півдні складає приблизно 1 до 6,5. 

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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