Банкова прокоментувала заяву глави Єврокомісії про шокуючі втрати України у війні

Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави Європейської комісії у Твіттері. Однак, згодом цей фрагмент був видалений

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 30 листопада заявила, що Україна втратила у війні з Росією близько 100 тис. військових та 20 тис. цивільних. В Офісі президента України прокоментували.

Речник президента України Сергій Нікіфоров у коментарі Суспільному зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Він додав, що Зеленський оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент», адже це чутлива інформація.

Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Брюсселі заявила, що «вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогодні загинуло понад 20 тисяч мирних мешканців та 100 тисяч українських військових. Росія має заплатити за свої жахливі злочини», – сказала вона. Водночас глава Єврокомісії не назвала джерело озвучених даних.

Відеофрагмент виступу був опублікований на офіційній сторінці глави ЄК у твіттер. Однак, згодом цей фрагмент був видалений, а на сторінці завантажене нове відео без даних про кількість загиблих військових та цивільних.

Нагадаємо, у жовтні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на командувача ОК «Південь» генерал-майора Андрія Ковальчука повідомила, що співвідношення втрат з-поміж українських захисників та російських солдатів на півдні складає приблизно 1 до 6,5.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів.