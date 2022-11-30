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Яким був 279 день війни: відеодайджест від Генштабу ЗСУ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яким був 279 день війни: відеодайджест від Генштабу ЗСУ
Україна вже 280 днів відстоює свою незалежність
фото: скріншот з відео

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як українські воїни знищують ворога

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки окупантів. Генштаб оприлюднив відео фрагменту бою на одній з ділянок фронту. Також у відеоролику показано, як оператор дрону знищує ворога з повітря, а українська артилерія ефектно працює по ворожих позиціях.

Не залишились без уваги й ремонтно-відновлювальні підрозділи, які повертають російські трофеї у стрій.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 380 рашистів.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій. 

До відома, американський дипломат, тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор заявив, що Україна має сама вирішувати, коли потрібно йти на переговори з Росією.

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Теги: Генштаб росія ЗСУ війна

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