Яким був 279 день війни: відеодайджест від Генштабу ЗСУ

Україна вже 280 днів відстоює свою незалежність

Генеральний штаб Збройних сил України показав, як українські воїни знищують ворога

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки окупантів. Генштаб оприлюднив відео фрагменту бою на одній з ділянок фронту. Також у відеоролику показано, як оператор дрону знищує ворога з повітря, а українська артилерія ефектно працює по ворожих позиціях.

Не залишились без уваги й ремонтно-відновлювальні підрозділи, які повертають російські трофеї у стрій.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 380 рашистів.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.

До відома, американський дипломат, тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор заявив, що Україна має сама вирішувати, коли потрібно йти на переговори з Росією.