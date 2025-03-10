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Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21400 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 10 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 10 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 березня втратила:

  • особового складу – близько 886320 (+1190) осіб,
  • танків – 10292 (+18) од,
  • бойових броньованих машин – 21400 (+40) од,
  • артилерійських систем – 24271 (+65) од,
  • РСЗВ – 1311 (+1) од,
  • засоби ППО – 1102 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28603 (+241),
  • крилаті ракети – 3120 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138) од,
  • спеціальна техніка – 3773 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 10 березня
Втрати окупантів станом на ранок 10 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 березня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них п'ять продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1111-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

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