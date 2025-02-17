Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків

Розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил

Процедура розбронювання медичних працівників для потреб Збройних Сил України полягає в тому, що людина укладає контракт на рік та призивається виключно на медичну посаду. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

«Ключова особливість, що тут ми говоримо про те, що в такому алгоритмі ми заключаємо контракт на один рік. Тобто, людина розуміє, що вона призивається, відслужить медиком один рік. Тут виключно на медичну посаду. Її не можуть перевести, тільки добровільна згода, якщо він захоче бути стрільцем», – сказав Ляшко.

Як зазначив чиновник, приватні медичні установи працюють за іншою моделлю.

«Вони працюють так, як раніше працювали заклади державні комунальні. Вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни й бронюватися 50% військовозобов’язаних чоловіків», – зазначив Ляшко.

Міністр зазначив, якщо буде заброньовано всіх медиків, то буде нестача медичних працівників у лавах ЗСУ, бо вони там також потрібні. Також він нагадав, що жінки-медики можуть добровільно погодитися на службу у ЗСУ.

Нагадаємо, розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил.

Після запиту Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування медичних закладів.

Зазначається, що подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Далі фахівці мобілізуватимуться до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Також уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Раніше дозволялося бронювати 50% працівників медичних закладів від кількості військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.