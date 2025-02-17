Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків
Жінки-медики можуть долучитися до військової служби лише добровільно
фото з відкритих джерел

Розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил

Процедура розбронювання медичних працівників для потреб Збройних Сил України полягає в тому, що людина укладає контракт на рік та призивається виключно на медичну посаду. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

«Ключова особливість, що тут ми говоримо про те, що в такому алгоритмі ми заключаємо контракт на один рік. Тобто, людина розуміє, що вона призивається, відслужить медиком один рік. Тут виключно на медичну посаду. Її не можуть перевести, тільки добровільна згода, якщо він захоче бути стрільцем», – сказав Ляшко.

Як зазначив чиновник, приватні медичні установи працюють за іншою моделлю.

«Вони працюють так, як раніше працювали заклади державні комунальні. Вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни й бронюватися 50% військовозобов’язаних чоловіків», – зазначив Ляшко.

Міністр зазначив, якщо буде заброньовано всіх медиків, то буде нестача медичних працівників у лавах ЗСУ, бо вони там також потрібні. Також він нагадав, що жінки-медики можуть добровільно погодитися на службу у ЗСУ.

Нагадаємо, розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил.

Після запиту Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування медичних закладів.

Зазначається, що подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Далі фахівці мобілізуватимуться до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Також уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Раніше дозволялося бронювати 50% працівників медичних закладів від кількості військовозобов’язаних.

Як повідомлялося, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року.

Читайте також:

Теги: медик ЗСУ мобілізація Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головнокомандувач відвідав бойові частини на Сумському напрямку
Сирський розповів, чим Курська операція важлива для України
13 лютого, 23:51
Правоохоронні органи України звернулися з запитом про екстрадицію чоловіка, який, за їхньою інформацією, втік з України до Німеччини
Німецький суд ухвалив екстрадицію українця, який не хотів повертатися через мобілізацію
12 лютого, 17:45
Торецьк після приходу окупантів
Окупанти намагалися повісити прапор РФ у Торецьку, але їм завадили (відео)
9 лютого, 14:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20777 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
8 лютого, 07:52
Вже відсьогодні діють обмеження банківських переказів – у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN
Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
1 лютого, 05:40
Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини
Суд арештував підозрюваних у замаху на вбивство заступника міністра охорони здоров'я
21 сiчня, 13:54
Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров міг стати жертвою злочинців, які готували його вбивство
Заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах
21 сiчня, 04:40
Державне бюро розслідувань викрило оборудку під час закупівлі запчастин для бронетехніки
ДБР викрило посадовців Сил логістики на закупівлі запчастин за завищеними цінами
20 сiчня, 13:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9811 танків
Втрати ворога станом на 19 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 сiчня, 07:49

Події в Україні

Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків
Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків
Угода між Україною та ОАЕ, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 лютого
Угода між Україною та ОАЕ, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 лютого
Відключення світла 18 лютого: як і для кого діятимуть графіки
Відключення світла 18 лютого: як і для кого діятимуть графіки
Стало відомо, скільки рятувальників загинуло за час великої війни
Стало відомо, скільки рятувальників загинуло за час великої війни
Окупанти вчергове розстріляли українських військовополонених
Окупанти вчергове розстріляли українських військовополонених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
17K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
14K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
8564
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
6663
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua