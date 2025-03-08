РФ атакувала Україну 145 дронами та балістикою: постраждали п’ять областей

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки РФ

У ніч проти 8 березня 2025 року російські терористи атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та однією крилатою ракетою «Іскандер-К», а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворожі цілі запускали із Ростовської області, Міллерово, Курська, Шаталова, Брянська та Приморсько-Ахтарська і Чауда.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети «Іскандер-К» та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Також у ніч на 8 березня, близько 02:00, російські терористи атакували Запоріжжя.

Російські терористи близько 2:00 вдарили дроном по цивільному підприємству у Богодухові на Харківщині.

До слова, триває 1109-й день повномасштабної війни.