У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлюється)

Кличко написав, що у Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки, до медиків наразі ніхто не звертався

12 лютого окупанти атакували Київ балістикою. Повідомляється, що внаслідок ударів є влучання уламків та пожежі у деяких районах міста.

«Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою», – повідомляють у КМВА.

Ракетний удар по столиці прокоментував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО/ПРО працювала по балістиці. Ось так путін хоче завершення війни», – написав Єрмак.

Кличко написав, що зафіксовано пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському – палає на території промзони. Попередньо – пошкоджені будівлі поряд. Усі служби прямують на місця.

«У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався», – написав мер столиці пізніше.

За попередньою інформацією, є один загиблий в Подільському районі. А у Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств. Про це пише Віталій Кличко.