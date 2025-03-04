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На Донеччині Повітряні сили уразили командний пункт росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Донеччині Повітряні сили уразили командний пункт росіян
Українські воїни продовжують позбавляти окупантів можливості ефективно діяти на полі бою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Український удар суттєво ускладнив координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії РФ

Повітряні сили ЗСУ у понеділок, 3 березня, завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ у населеному пункті Калініна Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб.

Унаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ. Як наголошує Генштаб ЗСУ, це суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії.

Зазначається, що Сили оборони продовжують позбавляти РФ можливості ефективно діяти на полі бою, «методично руйнуючи» її командні та логістичні структури.

«Ця операція – ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони у ніч проти 4 березня атакували низку важливих об'єктів Росії. Мова про нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів.

Як повідомлялося, російська армія має численну перевагу на Новопавлівському напрямку, там тривають важкі бої.

До слова, Російська Федерація під час майбутніх мирних переговорів збирається заявити про своє право на всю Херсонську область, тому окупаційні війська постійно намагаються захопити плацдарм на Дніпрі.

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Теги: ЗСУ Повітряні сили ЗСУ Донеччина окупанти

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