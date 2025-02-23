У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів

Під гучні вибухи правоохоронці продовжили евакуювати містян

У Києві цієї ночі поліцейські рятували людей під звуки смертоносних дронів РФ. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, ворог здійснив повторну атаку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію України.

Зокрема, сьогодні патрульні отримали повідомлення про ймовірне падіння частин «Шахеда» в Дарницькому районі столиці. Під час відпрацювання виклику російські окупанти знову атакували місце, куди прибули правоохоронці.

«Під гучні вибухи поліцейські продовжили евакуювати людей. Рятуючи інших, вони самі стали мішенню. На щастя, всі живі. Цей удар – ще одне свідчення того, що ворог діє цинічно, а небезпека залишається постійною. Попри це, наші поліцейські, ризикуючи життям, продовжують захищати й допомагати», – ідеться у повідомленні.

Крім того, у Нацполіції закликали українців не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, уже п'яту ніч поспіль Київ та область атакують російські дрони. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території.

Також у ніч проти 23 лютого російські терористи вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.

У Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.