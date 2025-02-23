Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів
Уночі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА в Дарницькому районі столиці
фото: ДСНС України/Telegram

Під гучні вибухи правоохоронці продовжили евакуювати містян

У Києві цієї ночі поліцейські рятували людей під звуки смертоносних дронів РФ. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, ворог здійснив повторну атаку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію України.

Зокрема, сьогодні патрульні отримали повідомлення про ймовірне падіння частин «Шахеда» в Дарницькому районі столиці. Під час відпрацювання виклику російські окупанти знову атакували місце, куди прибули правоохоронці.

«Під гучні вибухи поліцейські продовжили евакуювати людей. Рятуючи інших, вони самі стали мішенню. На щастя, всі живі. Цей удар – ще одне свідчення того, що ворог діє цинічно, а небезпека залишається постійною. Попри це, наші поліцейські, ризикуючи життям, продовжують захищати й допомагати», – ідеться у повідомленні.

Крім того, у Нацполіції закликали українців не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, уже п'яту ніч поспіль Київ та область атакують російські дрони. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території.

Також у ніч проти 23 лютого російські терористи вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.

У Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.

Читайте також:

Теги: росіяни окупанти обстріл будинок жінка правила безпеки небезпека правила Щастя ворог поранення Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці на Іграх Нескорених: «Люди в Канаді дуже приязно до нас ставляться. І це неймовірно»
Українці на Іграх Нескорених: «Люди в Канаді дуже приязно до нас ставляться. І це неймовірно» Інтерв’ю
16 лютого, 13:03
Рятувальна операція в Туреччині
У Туреччині обвалилась чотириповерхівка: під завалами люди (відео)
25 сiчня, 06:18
РФ втратила в Україні з початку повномасштабної війни 9868 танків
Втрати ворога станом на 26 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 сiчня, 07:36
Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки, матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців
Британія спростила візові правила для українських дітей: що відомо
2 лютого, 05:10
Росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають підрозділи з сусідніх ділянок фронту
Росіяни припинили лобові штурми на Покровському напрямку: речник «Хортиці» назвав причину
2 лютого, 01:19
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1269 РСЗВ
Втрати ворога станом на 5 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
5 лютого, 07:39
Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів
Потрощені будинки, є загиблі та поранені: Росія атакувала Краматорськ
13 лютого, 17:08
Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт
Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт
14 лютого, 10:01
Енергетики повернули світло 17 тис. сімей після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
15 лютого, 17:33

Новини

У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів
У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів
На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу
На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу
У Києві завтра буде перекрито низку вулиць, частково не працюватиме станція «Майдан Незалежності»
У Києві завтра буде перекрито низку вулиць, частково не працюватиме станція «Майдан Незалежності»
Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал
Російська музика під час наймасштабнішої дронової атаки: нічний клуб у Києві вляпався у скандал
У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025», де виступить Зеленський: трансляція
У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025», де виступить Зеленський: трансляція
Рятувальники досі перебувають на Чорнобильській АЕС: чи є загроза для населення
Рятувальники досі перебувають на Чорнобильській АЕС: чи є загроза для населення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
32K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
21K
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
21K
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року
11K
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua