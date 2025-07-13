Хати знищені вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села на Сумщині

Села більше нема. Усі хати – вщент знищені, просто розтрощені в мотлох

Російські окупанти повністю знищили село Кіндратівка

У селі Кіндратівка, яке розташоване на прикордонні Сумщини, тривають бої. Військові розповіли, що там окупанти знищили всі хати. Як інформує «Главком», про це повідомив 225 окремий штурмовий полк.

Бійці полку показали відео з дрона, що пролетів над Кіндратівкою.

«Села більше нема. Усі хати – вщент знищені, просто розтрощені в мотлох. Там зараз ідуть запеклі бої», – розповіли у 225 ОШП.

На тлі цього там наголосили, що перенесення бойових дій на територію ворога – «одна з основних задач», і саме тому бійці заходили в Курську область.

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«Саме тому йшли вперед. Бо інакше десятки наших сіл зазнали б такої ж долі, як Кіндратівка. Просто уявіть, що було б за ті дев’ять місяців, якби фронт залишався під нашими хатами. Згадайте всіх, хто тоді казав: «А навіщо нам той Курськ?» Сьогодні ви бачите відповідь», – заявив полк.

Нагадаємо, російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» – зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.