Втрати ворога станом на 25 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 25 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 25 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 980850 (+1020) осіб,
- танків ‒ 10854 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11) од,
- артилерійських систем – 28269 (+68) од,
- РСЗВ – 1396 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190),
- крилаті ракети ‒ 3203 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)
Активність флоту окупантів станом на 25 травня
- В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1187-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]