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Втрати ворога станом на 25 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 25 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10854 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 25 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 25 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 25 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 980850 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 10854 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22633 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28269 (+68) од,
  • РСЗВ – 1396 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1169 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190),
  • крилаті ракети ‒ 3203 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49751 (+112) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+7)
Втрати Росії у війні на 25 травня 2025 року
Втрати Росії у війні на 25 травня 2025 року
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 25 травня

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 25 травня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 25 травня 2025 року
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1187-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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