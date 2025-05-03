Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 3 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 3 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 3 травня втратила:
- особового складу – близько 954470 (+1170) осіб,
- танків – 10745 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22369 (+0) од,
- артилерійських систем – 27234(+48) од,
- РСЗВ – 1375 (+0) од,
- засоби ППО – 1153 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126),
- крилаті ракети – 3197 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
- спеціальна техніка – 3870 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 3 травня
- В Чорному морі три ворожих кораблів, усі є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 18 ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1165-й день повномасштабної війни в Україні.
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