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Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 22369 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 3 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 травня втратила:

  • особового складу – близько 954470 (+1170) осіб,
  • танків – 10745 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22369 (+0) од,
  • артилерійських систем – 27234(+48) од,
  • РСЗВ – 1375 (+0) од,
  • засоби ППО – 1153 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 34665 (+126),
  • крилаті ракети – 3197 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47003 (+121) од,
  • спеціальна техніка – 3870 (+1).
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 3 травня

  • В Чорному морі три ворожих кораблів, усі є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 18 ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 3 травня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1165-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб ворог ЗСУ

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