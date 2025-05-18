Лінія фронту станом на 18 травня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1080-й день війни

Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

18 травня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, крім того завдав авіаудару по районах населених пунктів Колодязне та Кам’янка.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві спроби наступу в напрямку Нової Кругляківки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили шість атак.

На Торецькому напрямку

Відбулося шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Наші захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються до цього часу. Авіаударів зазнали Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Бурлацьке.

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Гуляйполю.

На Курському напрямку

Відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби, здійснив 196 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.