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Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях
На багатьох напрямках фронту ситуація залишається складною, зауважив президент
фото: Офіс президента

«Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Як інформує «Главком», таку заяву глава держави зробив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей», – сказав президент.

Як підкреслив Зеленський, ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.

«Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною», – ідеться в дописі.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

Однак Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

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Теги: Генштаб військові Володимир Зеленський президент

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