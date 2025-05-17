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Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 травня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1079-й день війни

Противник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 травня станом на 22:00 відбулося 131 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Загризового.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог десять разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, два боєзіткнення залишаються незавершеними.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили шість атак, два боєзіткнення на даний час тривають. Від ударів російських КАБів постраждала Костянтинівка.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні на цьому напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільскому напрямку

Ворог активних наступальних дій не проводиться.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 9

На Курському напрямку

Відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких три тривають до цього часу. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 211 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 травня. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб

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