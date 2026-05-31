Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 31 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 31 травня 2026 року

Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 31 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;
  • танків – 11 962 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од.;
  • артилерійських систем – 42 987 (+57) од.;
  • РСЗВ – 1 819 (+6) од.;
  • засоби ППО – 1 399 (+1) од.;
  • літаків – 436 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 519 (+19) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од.;
  • крилаті ракети – 4 693 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.;
  • підводні човни – 2 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од.;
  • спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 31 травня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 31.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 687
(крилаті ракети)		 ~ $14,06 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 320 327
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $9,61 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436
(літаків)		 ~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353
(гелікоптерів)		 ~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 11 962
(танків)		 ~ $29,91 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 42 987
(артсистем)		 ~ $64,48 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 657
(ББМ)		 ~ $14,79 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 399 
(засобів ППО)		 ~ $20,98 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33
(кораблі / катери)		 ~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1558-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб фронт втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
4 травня, 20:48
Російські військові намагаються просочуватися малими групами, використовуючи темряву та рельєф
Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині
8 травня, 05:26
Московські студенти в окупованому Луганську
Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ
14 травня, 16:14

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2026
У Росії горять НПЗ, Медведєв погрожує ударами по АЕС: головне за ніч 31 травня
У Росії горять НПЗ, Медведєв погрожує ударами по АЕС: головне за ніч 31 травня
МАГАТЕ вимагає доступу до ЗАЕС після заяви про удар дрона
МАГАТЕ вимагає доступу до ЗАЕС після заяви про удар дрона

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua