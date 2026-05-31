Втрати ворога станом на 31 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

додати зараз

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 31 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 31 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 31 травня втратила:

особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб;

танків – 11 962 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од.;

артилерійських систем – 42 987 (+57) од.;

РСЗВ – 1 819 (+6) од.;

засоби ППО – 1 399 (+1) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 519 (+19) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од.;

крилаті ракети – 4 693 (+0) од.;

кораблі / катери – 33 (+0) од.;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од.;

спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 31 травня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 31.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD) Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 687

(крилаті ракети) ~ $14,06 млрд

(за середньою ціною $3 млн за ракету) «Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн «Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн «Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн «Точка-У» (тактична ракета) $300 тис. «Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 320 327

(БПЛА операт.-тактич.) ~ $9,61 млрд

(при розрахунку $30 тис. за одиницю) Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436

(літаків) ~ $13,08 млрд

(при середній вартості $30 млн за літак) Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн Су-25 (штурмовик) $11 млн Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353

(гелікоптерів) ~ $5,29 млрд

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер) Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 11 962

(танків) ~ $29,91 млрд

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк) Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 42 987

(артсистем) ~ $64,48 млрд

(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн) БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 657

(ББМ) ~ $14,79 млрд

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій) БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис. Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 399

(засобів ППО) ~ $20,98 млрд

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн) ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33

(кораблі / катери) ~ $1,98 млрд

(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн) Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2

(підводні човни) $600 млн

Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1558-й день повномасштабної війни в Україні.