У Росії горять НПЗ, Медведєв погрожує ударами по АЕС: головне за ніч 31 травня

Вікторія Літвінова
колаж: glavcom.ua
Дайджест новин, які сталися у ніч на 31 травня 2026 року 

Ніч на 31 травня відзначилася масованими атаками безпілотників на нафтову інфраструктуру Росії – горіли НПЗ у Саратові та нафтобаза в Ростовській області. Паралельно загострилася ситуація навколо ЗАЕС: МАГАТЕ вимагає доступу після повідомлень про удар дрона, а Медведєв погрожує «симетричними ударами» по АЕС. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 травня.

Дрони палять нафтову інфраструктуру Росії

Вночі безпілотники вдарили по НПЗ у Саратові – на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. У Ростовській області спалахнула нафтобаза – за словами губернатора регіону, через падіння уламків БПЛА.

МАГАТЕ і ЗАЕС: вимога доступу та ядерні погрози Медведєва

Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає негайного доступу до Запорізької атомної електростанції після заяв про удар безпілотника по об'єкту. На тлі цього Дмитро Медведєв пригрозив «симетричними ударами» по атомних станціях України та країн НАТО – черговий елемент ядерного шантажу з боку Москви.

США прискорюють виведення військ з Європи

Вашингтон прискорює виведення американських військ з Європи, не даючи союзникам по НАТО часу на підготовку. Рішення викликало занепокоєння в європейських столицях – особливо на тлі загострення безпекової ситуації.

