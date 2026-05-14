Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ
Московські студенти в окупованому Луганську
фото: Центр протидії дезінформації
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Студенти Московського державного інституту міжнародних відносин проходять практику в окупованому Луганську

Московський державний інститут міжнародних відносин відправив своїх студентів – майбутніх російських дипломатів – на так звану практику до тимчасово окупованого Луганська. Офіційним прикриттям поїздки кремлівська влада обрала «гуманітарну місію» та «патріотичне виховання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа та Центр протидії дезінформації

Формальною метою подорожі майбутніх аташе є «знайомство з історією регіону», проте реальні мотиви Кремля мають значно глибший підтекст. Як зазначають аналітики, організація подібної поїздки наочно демонструє остаточну деградацію провідного дипломатичного вишу Росії. 

«Організація такої поїздки багато говорить і про сам виш. Раніше московський інститут міжнародних відносин вважався престижним навчальним закладом та інтелектуальним центром, а сьогодні він перетворився на інструмент легітимізації анексії», – зауважують у Центрі протидії дезінформації.

Візит студентів на загарбані українські території аналітики називають своєрідним «ідеологічним хрещенням» молодого покоління держслужбовців РФ, які мають звикати до статусу представників країни-агресора.

«Нову генерацію дипломатів привчають до «права сили» та роботи в умовах повної міжнародної ізоляції, а поїздка на окуповані території – це своєрідне «ідеологічне хрещення», – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

«Главком» писав, що у тимчасово окупованому Луганську під виглядом «діалогу культур» загарбники організували показову екскурсію для іноземних студентів-медиків з Індії, Ємену, Іраку та Сирії. Окупанти показали іноземним студентам місцевий православний храм. Прокремлівські представники, розповідаючи про «традиційні цінності», подали цей захід як приклад міжнародної відкритості окупованого регіону. Акцент робився на тому, що іноземна молодь нібито активно цікавиться «духовною спадщиною Донбасу», що має створити враження зростання міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій.

Зауважимо, подібну тактику окупаційна адміністрація вже застосовувала, коли організовувала візити так званих «іноземних журналістів» і політиків на Донеччину, щоб створити картинку «міжнародної підтримки».

До слова, в окупованому Луганську готують масштабне привласнення нерухомості містян. Під приводом заборгованості за комунальні послуги окупаційна адміністрація планує вилучити майже 700 квартир.

Читайте також:

Теги: окупанти окупація Луганськ дипломатія студенти Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові
15 квiтня, 12:48
Ситуація на фронті 17 квітня
Лінія фронту станом на 17 квітня 2026. Зведення Генштабу
17 квiтня, 22:31
Румен Радев, фаворит на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльний до Кремля
Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
18 квiтня, 15:59
Росіянка поскаржилася на життя біля моря після атак БПЛА
«Я хотіла з дитиною жити на морі». У росіянки з Криму з’явилася «послідовниця»
20 квiтня, 18:52
У Севастополі бійці уразили пункт управління рухом кораблів окупантів
Сили оборони уразили пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту РФ
22 квiтня, 10:49
Офіційною причиною таких радикальних кроків називають «підвищені заходи безпеки»
У Москві перед парадом Путіна зникне мобільний інтернет: що відомо
4 травня, 11:56
РФ з початку року втратила в Україні 24541 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
9 травня, 06:50
Нині триває 1538-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2026 року
11 травня, 08:21
Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
9 травня, 18:36

Соціум

Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ
Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua