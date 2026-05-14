Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ

Студенти Московського державного інституту міжнародних відносин проходять практику в окупованому Луганську

Московський державний інститут міжнародних відносин відправив своїх студентів – майбутніх російських дипломатів – на так звану практику до тимчасово окупованого Луганська. Офіційним прикриттям поїздки кремлівська влада обрала «гуманітарну місію» та «патріотичне виховання». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа та Центр протидії дезінформації.

Формальною метою подорожі майбутніх аташе є «знайомство з історією регіону», проте реальні мотиви Кремля мають значно глибший підтекст. Як зазначають аналітики, організація подібної поїздки наочно демонструє остаточну деградацію провідного дипломатичного вишу Росії.

«Організація такої поїздки багато говорить і про сам виш. Раніше московський інститут міжнародних відносин вважався престижним навчальним закладом та інтелектуальним центром, а сьогодні він перетворився на інструмент легітимізації анексії», – зауважують у Центрі протидії дезінформації.

Візит студентів на загарбані українські території аналітики називають своєрідним «ідеологічним хрещенням» молодого покоління держслужбовців РФ, які мають звикати до статусу представників країни-агресора.

«Нову генерацію дипломатів привчають до «права сили» та роботи в умовах повної міжнародної ізоляції, а поїздка на окуповані території – це своєрідне «ідеологічне хрещення», – йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

«Главком» писав, що у тимчасово окупованому Луганську під виглядом «діалогу культур» загарбники організували показову екскурсію для іноземних студентів-медиків з Індії, Ємену, Іраку та Сирії. Окупанти показали іноземним студентам місцевий православний храм. Прокремлівські представники, розповідаючи про «традиційні цінності», подали цей захід як приклад міжнародної відкритості окупованого регіону. Акцент робився на тому, що іноземна молодь нібито активно цікавиться «духовною спадщиною Донбасу», що має створити враження зростання міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій.

Зауважимо, подібну тактику окупаційна адміністрація вже застосовувала, коли організовувала візити так званих «іноземних журналістів» і політиків на Донеччину, щоб створити картинку «міжнародної підтримки».

До слова, в окупованому Луганську готують масштабне привласнення нерухомості містян. Під приводом заборгованості за комунальні послуги окупаційна адміністрація планує вилучити майже 700 квартир.