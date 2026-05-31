МАГАТЕ вимагає доступу до ЗАЕС після заяви про удар дрона

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Гроссі назвав атаки на ядерні об'єкти «грою з вогнем» і зажадав доступу до пошкодженого корпусу
фото з відкритих джерел
Гендиректор МАГАТЕ: якщо інформація підтвердиться, це буде перша атака в межах периметра станції з квітня 2024 року

МАГАТЕ зажадало доступу до турбінного корпусу шостого енергоблока Запорізької АЕС після того, як адміністрація станції повідомила агентство про удар дрона і пролом у стіні. На момент публікації доступ ще не надано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Що сталося і що відомо

За інформацією, яку адміністрація ЗАЕС передала місії МАГАТЕ, дрон вдарив по турбінному корпусу станції, утворивши пролом у стіні. Агентство запросило доступ для огляду пошкодженого об'єкта – деталі уточнюватимуться після його отримання. Даних про пошкодження критично важливого обладнання або загрозу радіаційному фону поки немає.

Збройні сили України напередодні спростували заяви Росії про удар по енергоблоку. Сили оборони Півдня назвали звинувачення «черговою інформаційною провокацією» і нагадали, що не мають на озброєнні безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким радіусом дії.

Реакція Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння. За його словами, подібна атака ставить під загрозу сім ключових принципів ядерної безпеки в умовах конфлікту та п'ять принципів захисту ЗАЕС – один із них прямо забороняє будь-які атаки як з боку, так і проти станції.

«Атакувати ядерні об'єкти – це все одно що грати з вогнем», – заявив Гроссі. Він також зазначив, що якщо інформація підтвердиться, це буде перша атака в межах периметра ЗАЕС з квітня 2024 року.

Росія знову використовує ЗАЕС як інструмент тиску

МЗС України вказало на закономірність у діях Москви: майже перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю маніпуляцій довкола станції, щоб відвернути увагу від незаконної окупації. МЗС також нагадало, що Росія роками блокує доступ міжнародних інспекторів до окремих зон ЗАЕС, зокрема до західних частин турбінних залів.

На думку Центру протидії дезінформації РНБО, цього разу Росія намагається відвернути увагу від власного удару по житловому будинку в Румунії та атаки на саркофаг Чорнобильської АЕС у 2025 році.

Нагадаємо, 28 травня на ЗАЕС стався найдовший збій зв'язку за весь час повномасштабної війни – про це також повідомив Гроссі. Раніше, 27 квітня, «Главком» писав, що дрон вдарив поблизу ЗАЕС і загинув співробітник станції – МАГАТЕ тоді наголосило: удари поруч із ядерними об'єктами становлять серйозну загрозу.

