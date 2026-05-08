Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині

Іванна Гончар
Російські військові намагаються просочуватися малими групами, використовуючи темряву та рельєф
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог активно полює на українську логістику

Російські окупанти на Харківщині дедалі частіше використовують тактику малих піхотних груп замість масштабних штурмів. Про це заявив начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані, пише «Главком».

Повідомляється, що окупанти діють невеликими групам. Іноді по одному або по два військових, і намагаються непомітно «просочуватися» через позиції.

«Вони намагаються робити це непомітно, тому що в небі постійно працюють наші розвідувальні засоби, які одразу виявляють противника, одразу йде команда на ураження. Тому противник використовує всі можливі засоби, щоб пройти і фільтруватися непомітно», – розповів Хвістані.

Він зазначив, що для таких дій російські військові використовують темну пору доби, погодні умови та особливості місцевості.

Також, за словами військового, однією з головних проблем залишається тиск ворога на українську логістику.

«На під’їзних шляхах, на логістичних артеріях постійно знаходяться дрони-«ждуни», постійно знаходяться саморобні вибухові пристрої, які призначені для того, щоб вивести з ладу нашу техніку та живу силу», – пояснив він.

Хвістані додав, що для протидії таким загрозам Сили оборони застосовують повітряні патрулі, які завчасно виявляють та знищують небезпечні об’єкти.

Як повідомлялось, російські війська вже перейшли до активної фази весняної наступальної кампанії, тому значного загострення найближчим часом не очікується. 

До слова, попри те, що Росія контролює східну та центральну частини Часового Яру, що на Донеччині, Україна тримає під контролем західну частину міста. Тому широке використання дронів ще більше ускладнює і без того важке завдання захоплення та утримання міських територій.

