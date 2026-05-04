Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті

«Темпи просування російських військ на полі бою постійно знижуються з листопада 2025 року»

У квітні 2026 року російські окупаційні війська зазнали негативної динаміки на фронті. Окупанти втратили контроль над територією площею 116 кв. м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська вперше з 2024 року зазнали чистої втрати контрольованих українських територій. Аналітики ISW виявили докази, на підставі яких можна зробити висновок, що у квітні 2026 року російські війська втратили контроль над територією площею 116 кв. м, не враховуючи райони, в які окупанти, ймовірно, проникли.

«Темпи просування російських військ на полі бою постійно знижуються з листопада 2025 року, оскільки тривалі наземні контрнаступи України, удари України по цілях середньої дальності, блокування у лютому 2026 року використання Росією терміналів Starlink в Україні та обмеження Кремлем доступу до Telegram поглибили існуючі проблеми в російських Збройних силах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні п’ять місяців кількість ліквідованих окупантів перевищила темпи поповнення російського угруповання. Вирішальну роль у цьому відіграли безпілотні системи, які стали головним інструментом ураження живої сили.

Як повідомлялося, за минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.