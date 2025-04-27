Росія готує нову тактику для наступів влітку та восени – ISW

Кремль вигадав спосіб, як підвищити швидкість та маневреність своїм солдатам

Росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що таким чином окупанти, ймовірно, планують нівелювати можливості українських безпілотників.

У ISW нагадали, що 26 квітня міністерство оборони Росії опублікувало відеозапис, на якому ймовірно видно підрозділи 299-го (повітряно-десантного) полку ВДВ (98-ї дивізії ВДВ), які відпрацьовують наступальну та оборонну тактику на мотоциклах у групах по дві-три особи на російському полігоні.

«Відео вказує на те, що російські військові, ймовірно, розробляють тактичну доктрину для систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються надати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні», – йдеться в повідомленні.

Речник Харківської групи військ підполковник Павло Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити свою швидкість та маневреність, що має вирішальне значення для уникнення ударів українських безпілотників, але гучний шум мотоцикла заважає водієві чути українські безпілотники, що наближаються.

«ISW спостерігає посилення тенденції до здійснення російськими підрозділами механізованих та комбінованих моторизованих штурмів, а також перевезення піхоти на мотоциклах і цивільних транспортних засобах по всій лінії фронту, оскільки російське командування продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників та, ймовірно, пом'якшити обмеження російських військових у сфері обладнання, що виникли внаслідок великих втрат бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року. Зокрема, нещодавно російські війська просунулися під час моторизованого штурму поблизу Багатира, який повністю складався з мотоциклів та цивільних транспортних засобів», – додали аналітики.

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.