Чому окупанти часто перекривають Керченський міст: роз’яснення ЗСУ
Керченський міст вже не витримує навантаження
Окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по ним. Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
«Це стала практика для них. Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція ненадійна, вона не витримує того навантаження, яке на неї відбувається – і в виробничому сенсі, для чого вона і будувалася, і погода не сприяє її міцності, і з повітря їм теж тривожно регулярно, і з води», – сказала вона.
Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.
Як повідомлялося, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».
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