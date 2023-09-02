Окупанти перейшли до нової тактики, аби зупинити контрнаступ – The New York Times

Захоплені російські укріплення, що вціліли, служать українцям базою для планування свого наступного кроку

Російські загарбники заливають легкозаймистою речовиною території, де розташовані мінні поля

Російські загарбники випробовують нову тактику, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. Вони почали підпалювати мінні поля. Про це повідомляє The New York Times.

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Як зазначає видання з посиланням на українських військових, російські загарбники заливають легкозаймистою речовиною території, де розташовані мінні поля. При спробах розмінування окупанти скидають з дронів гранати, «викликаючи море вогню та вибухів».

За словами українських морських піхотинців, російські позиції укріплені мінними полями та траншеями. Через це ЗСУ змушені боротися за кожен будинок.

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При цьому рушійною силою цього наступу є сотні невеликих штурмових груп. Найчастіше вони складають від восьми до десяти солдатів. Кожна з таких груп має окремі конкретні завдання: атакувати траншеї, лісосмуги чи будинки.

«Це важкий спосіб вести війну – село за селом, будинок за будинком – без гарантії успіху. Проте захоплені російські укріплення, що вціліли, служать українцям базою для планування свого наступного кроку», – зазначає видання.

Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.