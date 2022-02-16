Ryanair зробив заяву щодо польотів до України

Ryanair продовжує здійснювати рейси в Україну та з неї

Ryanair продовжує здійснювати рейси в Україну та з неї

Якщо «немає війни чи пострілів ракет», авіакомпанія зобов'язана займатися перевезенням пасажирів

Ірландський лоукостер Ryanair продовжить здійснювати польоти в Україну та із неї попри тривожні новини про ситуацію на кордоні з РФ. Про це заявив генеральний директор компанії Майкл О'Лірі, повідомляє Devdiscourse.

«Ми не бачимо причин не продовжувати ці рейси (в та з України – ред.), поки нам не скажуть європейські органи, що літати небезпечно», - сказав О'Лірі на пресконференції 16 лютого у Португалії.

За його словами, обов’язок авіакомпанії полягає в перевезенні пасажирів в Україну та з неї, якщо «немає війни чи пострілів ракет».

Як повідомляв «Главком», авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відправляє п’ять повітряних суден Boeing 737-800 до Іспанії через вимоги страхових компаній. Такрж два літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда.

Тим часом авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків.

Водночас через загрозу можливого вторгнення Росії, норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною.

Цього тижня компанія airBaltic відправить додаткові рейси з України.

Раніше деякі міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, 14 лютого припинили страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій.

Через це у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента, Державної авіаційної служби, ДП «Украерорух», ДП МА «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Зокрема, для цього за погодженням з бюджетним комітетом Ради обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн.