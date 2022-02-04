Аеропорт Праги припинив оголошувати рейси в Україну російською мовою

Оголошення роблять англійською та чеською

У Празі аеропорт відмовився оголошувати рейси в Україну третьою мовою – російською. З 1 лютого оголошення роблять англійською та чеською.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс у Facebook розповів, що отримував безліч скарг від наших громадян на російську мову при оголошенні рейсів. Посольство кілька років намагалося вплинути на ситуацію.

«Радий повідомити, що у празькому аеропорту з 1 лютого всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучать лише чеською та англійською мовами. Тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн», – заявив дипломат.

На звернення посольства аеропорт імені Вацлава Гавела відповідав, що оголошення російською роблять на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів.

За словами Перебийноса, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями українців, які, як й інші пасажири, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки англійською чи чеською.

Другий аргумент взагалі звучить дивно, адже: росіяни транзитом через Україну не літають, оскільки авіасполучення між нашою державою та країною-агресоркою давно немає. Також транзитні пасажири з інших країн здатні зрозуміти англійську.

Перебийніс наголосив, що російську мову в такій ситуації застосовують штучно, а її необхідність – явно надумана і перебільшена.

Нагадаємо, у Чехії 37% мешканців симпатизують Україні.

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