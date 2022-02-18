Молдовський літак залишив українцям послання у небі (фото)

Траєкторія польоту повітряного судна утворила слово «relax»

У четвер, 17 лютого, пасажирський літак авіакомпанії Air Moldova, який вилетів з Кишинева «написав» у небі недалеко від кордону з Україною слово «relax». Відповідні фото були опубліковані у Twitter сервісу відстеження польотів повітряних суден Flightradar.

Політ літака Airbus A321 тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час він описав траєкторію завширшки 128 км, яка утворила слово, яке можна перекласти як «розслабтеся». Це «послання» з’явилося всього за 40 км від кордону з Україною.

За польотом літака спостерігали понад 30 тис. користувачів сервісу.

Нагадаємо, раніше пілот зробив непристойний малюнок у небі над Голлівудом (фото).