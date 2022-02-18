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    Молдовський літак залишив українцям послання у небі (фото)

    Напис пілота можна трактувати як &laquo;розслабтесь&raquo; - Молдовський літак залишив українцям послання у небі (фото)
    Напис пілота можна трактувати як «розслабтесь»
    фото: twitter/Flightradar24

    Траєкторія польоту повітряного судна утворила слово «relax»

    У четвер, 17 лютого, пасажирський літак авіакомпанії Air Moldova, який вилетів з Кишинева «написав» у небі недалеко від кордону з Україною слово «relax». Відповідні фото були опубліковані у Twitter сервісу відстеження польотів повітряних суден Flightradar.

    Політ літака Airbus A321 тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час він описав траєкторію завширшки 128 км, яка утворила слово, яке можна перекласти як «розслабтеся». Це «послання» з’явилося всього за 40 км від кордону з Україною.

    За польотом літака спостерігали понад 30 тис. користувачів сервісу.

    Нагадаємо, раніше пілот зробив непристойний малюнок у небі над Голлівудом (фото).

    Теги: політ літак
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    Молдовський літак залишив українцям послання у небі (фото)