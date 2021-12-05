Вчені розповіли про головну небезпеку новорічних ялинок

Експерти розказали, як «синдром ялинки» може зіпсувати новорічні свята

Новий рік вже незабаром, а отже у багатьох домівках з'являються новорічні прикраси та головний символ цього свята – ялинка. Але не варто квапитися з цим, адже вчені розповіли про одну небезпеку, яка стосується багатьох людей. Про це повідомляє The Sun.

Традиційно напередодні Нового року або католицького Різдва у домівках запалюються вогники та красива ялинка. Вона може бути як природною, так і штучною. Але вчені наголошують, що символ свята може спричинити певні проблеми зі здоров'ям.

Американські науковці з Медичного університету північних районів США зробили аналіз вирізок з 28 ялинок різних видів. Серед них були й штучні.

Результати продемонстрували, що у кожному з цих елементів містилися алергени та 53 вида цвілі. Саме ці чинники й провокують у людини головний біль, а у гіршому випадку – кашель, нежить та запаморочення.

Як розповів експерт з повітряних алергенів Макс Вайсберг, такі симптоми, схожі на лихоманку, справді є проявом алергії.

«Алергени у вигляді пилу або цвілі можуть бути присутніми навіть на синтетичних деревах. Така комбінація алергенів може перетворити прикрасу новорічної ялинки на тортури. Але з алергічною реакцією можна впоратися за допомогою кількох методів», – заявив Вайсберг.

Якщо ви ще не занесли ялинку додому, то потрібно промити її зі шланга – це допоможе знищити значну частину цвілі, що викликають алергічну реакцію.

Вайсберг також рекомендує не поспішати з установкою ялинки: чим менше вона простоїть у вас вдома, тим менший ризик контакту з цвіллю на ній.

В разі, якщо ви не можете відмовитися від ялинки на Новий рік, але хочете уникнути небажаних наслідків від неї – частіше провітрюйте приміщення та, за потреби, приймайте ліки проти алергії.

Як повідомлялося, 16 грудня у столиці відкриють 14 новорічних локацій.

29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Ялинка традиційно запалає своїми вогнями 19 грудня, у День святого Миколая.

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.