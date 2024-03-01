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Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації – експерт
Аби уникнути дисбалансу на ринку електричної енергії потрібно покращити синхронізованість
фото з відкритих джерел

Першим фундаментальним питанням для вирішення проблем на ринку електричної енергії є врегулювання боргів

Для вирішення проблем на ринку електричної енергії потрібно покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації аби уникнути дисбалансу. Про це заявив Володимир Бужан, експерт Центру економічного відновлення під час заходу «Підсумки опалювального сезону 2023/2024. Економіка під обстрілом», повідомляє видання ExPro.

«Врегулювання боргів – перша фундаментальна проблема. Друге питання – можна покращити синхронізованість на рівні різних типів генерації. Ми бачимо сьогодні ситуацію, коли «Енергоатом» надлишково виходить на ринок, хоча могли раніше виходити у ремонти. Внаслідок цього виникає дисбаланс на ринку», – вказує Бужан.

Як вказує Володимир Бужан, першим фундаментальним питанням для вирішення проблем на ринку є врегулювання боргів.

Також, за його словами, на сьогодні на ринку є потенціал для скасування прайс-кепів та впровадження гарантій походження для електроенергії з ВДЕ.

Як повідомлялося в ExPro, на 1 березня середньозважена ціна на ринку «на добу наперед» скоротилась на 51%, у порівнянні з попередньою добою.

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Теги: енергетика економіка ринок Енергоатом Україна Енергоринок

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