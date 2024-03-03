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Президентка Молдови відреагувала на російську атаку по Одесі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президентка Молдови відреагувала на російську атаку по Одесі
Майя Санду заявила, що атака на Одесу свідчить про необхідність збільшення допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Майя Санду: «Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів»

Атака Росії на Одесу свідчить про необхідність збільшення допомоги Україні. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в соцмережі Х.

«Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україні терміново потрібна додаткова допомога. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів», – написала Санду.

Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

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Теги: росія Одеса Україна безпілотник дитина військова допомога

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