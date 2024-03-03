Президентка Молдови відреагувала на російську атаку по Одесі

Майя Санду заявила, що атака на Одесу свідчить про необхідність збільшення допомоги Україні

Майя Санду: «Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів»

Атака Росії на Одесу свідчить про необхідність збільшення допомоги Україні. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду в соцмережі Х.

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«Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україні терміново потрібна додаткова допомога. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів», – написала Санду.

Як повідомлялося, унаслідок влучання ворожого дрона в Одесі пошкоджена тепломережа. Без опалення перебувають 11 домівок, школа та дитячий садок.

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Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.