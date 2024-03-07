Вся галузь енергетики потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи – інвестори
Енергетика України потребує термінового вирішення проблеми боргів – інвестори
Галузь енергетики України потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи, щодо накопиченої заборгованості між компаніями у попередні роки, заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.
«Сьогодні проблеми боргів виникли не тільки на ринку зеленої енергетики. Ми якраз наголошуємо, якщо вирішувати борги, то треба їх вирішувати у цілому і для атомної енергетики, і для водоканалів, для всіх, скажемо так напрямків, щоб закрити питання по боргах, і щоб ринок працював на абсолютно прозорих нормальних умовах», – сказав Конеченков.
За його словами, від погашення боргів залежить здатність енергетичних та комунальних компаній продовжувати стабільну роботу в умовах вільного ринку.
Водночас він розповів, що станції вітроенергетики мають зобов’язання повертати кошти, які залучались на будівництво станцій, банкам та кредиторам. Конеченков зазначив, що вирішення проблеми боргів – це запорука розвитку галузі енергетики і зеленої енергетики зокрема.
Як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів у зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться у стані виживання.
Коментарі — 0