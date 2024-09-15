За день енергетики ДТЕК повернули світло понад 14 тис. сімей після ворожих атак

Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак

За добу енергетики повернули світло понад 14 тисяч родин після обстрілів – ДТЕК

14 вересня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання домівок 14,4 тисяч родин на Донеччині та Дніпропетровщині, що були без електроенергії через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині, де обстріли руйнують електромережі щоденно, енергетикам вдалося повернути світло у домівки 11,6 тисяч родин.

На Дніпропетровщині також тривають ворожі атаки. Тут минулої доби енергетики відновили електропостачання 2,8 тисяч осель.

Попри постійні обстріли та небезпеку енергетики продовжують працювати і повертати світло після ворожих атак.

В деяких населених пунктах фахівці ДТЕК робили це вже десятки разів.

Нагадаємо, цього року ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими.