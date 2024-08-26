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У низці областей України пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У низці областей України пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Перші ракети з'явилися в повітряному просторі України близько 07:39
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як повідомляють моніторингові пабліки, над Україною на цей час перебуває близько 25 ракет 

Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи.

Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Пуски ворожих крилатих ракет з Ту-95МС та носіїв «Калібрів» відбулися у Чорному морі. Також моніторингові канали пишуть про пуск балістики з Криму. У повітря російські загарбники підняли шість Ту-22М3 з аеродрому «Шайковка».

Так, перші ракети з'явилися в повітряному просторі України близько 07:39.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

До слова, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

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Теги: обстріл ракета безпілотник вибух війна окупанти

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