Атака на Одещину: серед поранених є дитина

Ціллю росіян стала енергетична та цивільна інфраструктура Одеської області

Російські сили вранці 26 серпня здійснили ракетний удар по Одещині. Внаслідок атаки є четверо поранених. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера, ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Так, унаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога.

Крім того, пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. В Одеському районі є збої в роботі електроенергії.

«Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення», – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Крім того, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.