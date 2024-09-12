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ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
Компанія побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт
фото: depositphotos.com

Батареї будуть введені в експлуатацію через рік та надаватимуть допоміжні послуги НЕК «Укренерго»

Компанія Ріната Ахметова побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт для посилення енергетичної безпеки України. Про це йдеться у повідомленні компанії.

«ДТЕК побудує в Україні установки зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт, щоб допомогти побудувати безпечну та «зелену» енергетичну систему. У проєкт буде інвестовано €140 млн, що робить компанію найбільшим інвестором в установки зберігання енергії в Україні», – йдеться у ньому.

Як зазначають у компанії, батареї будуть введені в експлуатацію не пізніше вересня 2025 року та надаватимуть допоміжні послуги НЕК «Укренерго».

Зазначається, що 22 серпня компанії групи ДТЕК разом з іншими учасниками енергетичної галузі перемогли в конкурентному аукціоні «Укренерго» на надання допоміжних послуг. Це відкриває можливості для розвитку ринку установок зберігання енергії та будівництва нових балансуючих потужностей.

«Попри війну і обмежений доступ до зовнішнього ринку капіталу ми продовжуємо інвестувати в Україну. Це не лише відновлення зруйнованого, а й будівництво нових об’єктів в межах нашої довгострокової стратегії розвитку. ДТЕК першим в Україні ще у 2021 році почав будівництво систем накопичення енергії і фактично відкрив цей ринок в Україні. Наш пріоритет залишається незмінним – це розвиток зеленої енергетики в Україні, прискорена інтеграція нашої енергосистеми до Європи і підвищення енергетичної безпеки нашої країни», – підкреслив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, ДТЕК працює над будівництвом Полтавської ВЕС потужністю у 650 МВт для підсилення стабільності енергосистеми та посилення енергонезалежності регіону.

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Теги: ДТЕК електроенергія енергетика Україна Укренерго будівництво

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ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
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