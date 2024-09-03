Ракетний удар по Дніпру: є загиблий і шестеро постраждалих

Загарбники пошкодили дитячий садок, приватні будинки та підприємство

Унаслідок учорашнього російського ракетного удару по Дніпру постраждали шестеро осіб, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. Із них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома», – заявив глава регіону.

Крім того, в обласному центрі горіли автівки. Загалом їх знищено три, ще 12 – понівечені. Вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.

Також учора ввечері не вщухали обстріли на Нікопольщині. Ворог цілив по населених пунктах району з РСЗВ «Град», важкої артилерії. Бив і дронами-камікадзе. У Нікополі та Марганецькій громаді зачепив інфраструктуру. Минулося без жертв.

Зранку військо противника поновило удари по Нікополю. Пошкоджена адмінбудівля. Обстеження території триває.

Нагадаємо, що ворог атакував Дніпро ввечері 2 вересня. Раніше було відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.

Крім того, вчора ввечері, 2 вересня, російські війська двічі атакували Харків з повітря.

А в ніч на 3 вересня російські війська здійснили обстріл Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Ще двоє осіб отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка, яка зараз перебуває у реанімації.