Рятувальники показали кадри пожежі на місці ракетного удару по Сумах

Унаслідок атаки постраждали двоє осіб

У Сумах рятувальники загасили пожежу після ракетного удару ворога вранці 17 серпня. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Сумській області у фейсбуці.

Надзвичайники розповіли, що внаслідок ранкової атаки в Сумах спалахнула пожежа. Вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які були на стоянці поряд із житловою багатоповерхівкою.

Наслідки ракетної атаки на Суми, 17 серпня 2024 р. фото: ДСНС

«Рятувальникам вдалося ліквідувати виявлені осередки горіння та не дозволити вогню поширитись на інші транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

Надзвичайники обстежили територію, де був удар. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків у Сумах.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок атаки у Сумах постраждали двоє осіб.

Наслідки ракетної атаки на Суми, 17 серпня 2024 р. фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.

Крім того, минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина.

Також повідомлялося, що в ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.