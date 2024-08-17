Рятувальники показали кадри пожежі на місці ракетного удару по Сумах
Унаслідок атаки постраждали двоє осіб
У Сумах рятувальники загасили пожежу після ракетного удару ворога вранці 17 серпня. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Сумській області у фейсбуці.
Надзвичайники розповіли, що внаслідок ранкової атаки в Сумах спалахнула пожежа. Вогонь охопив відразу 10 автомобілів, які були на стоянці поряд із житловою багатоповерхівкою.
«Рятувальникам вдалося ліквідувати виявлені осередки горіння та не дозволити вогню поширитись на інші транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.
Надзвичайники обстежили територію, де був удар. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків у Сумах.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що внаслідок атаки у Сумах постраждали двоє осіб.
Нагадаємо, що вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.
Крім того, минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина.
Також повідомлялося, що в ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.
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