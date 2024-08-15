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Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик запустили спільну кампанію «Битва за світло»
фото: ДТЕК

Усик відвідав енергооб'єкти Київщини, які були відновлені після знищення

Абсолютний чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик разом з енергетиками ДТЕК відвідав енергетичні об’єкти Київщини, які були відновлені після повної руйнації під час окупації. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Дякую особисто кожному енергетику. Від себе і своїх близьких, які під час повномасштабного вторгнення, як і мільйони українців, відчули на собі, що таке відсутність електрики. Енергетики сьогодні роблять неймовірні речі, відновлюючи пошкоджені та зруйновані об’єкти. Це справжня битва за світло», – сказав Усик.

Зазначається, що він зустрівся з енергетиками ДТЕК та відвідав з ними енергетичні об’єкти Київщини, які були відновлені після повної руйнації під час окупації на початку повномасштабного вторгнення.

Зараз ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати об’єкти енергосистеми, але попри це енергетики продовжують цілодобово відновлювати зруйновані об’єкти і готують їх до роботи взимку.

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури фото 1

«Я хочу привернути увагу світової спільноти до руйнувань нашої енергосистеми через обстріли, а також до необхідності відновлення. Адже без світла сьогодні неможливо вести нормальне повсякденне життя – їсти, пити, підзаряджати техніку», – підкреслив Усик.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик запустили спільну кампанію «Битва за світло». Вона стартувала напередодні бою Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Мета: привернути увагу світу до критичного становища української енергосистеми через російські ракетні атаки, а також залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

Теги: Київщина ДТЕК Олександр Усик

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