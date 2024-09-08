«Рамштайн» і масовані обстріли України. Підсумки тижня від Зеленського (відео)

Зеленський показав кадри з наслідками обстрілів України за цей тиждень

Глава держави подякував партнерам за допомогу, надану Україні за результатами 24-го засідання у форматі «Рамштайн»

За цей тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 «Шахедів» та понад 60 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

Глава держави подякував партнерам за допомогу, надану Україні за результатами 24-го засідання у форматі «Рамштайн».

«Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні «Рамштайну». Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги», – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 «Шахедів» і понад 60 ракет різних типів.

«Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі «Рамштайн».

До слова, західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні.