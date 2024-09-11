З початку року ДТЕК запустив 14 нових вугільних лав
ДТЕК для підтримки енергосистеми планує ввести ще 12 лав впродовж найближчих чотирьох місяців
З початку цього року шахтарі ДТЕК ввели у роботу 14 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
В ньому зазначається, що зараз основний пріоритет енергетиків – якнайшвидше відновлення пошкоджених обстрілами потужностей та посилена підготовка до опалювального сезону, щоб українці якомога довше були зі світом і теплом.
Уточнюється, що важливу роль у цьому відіграють українські шахтарі, бо вони мають підтримувати достатні для надійної роботи теплової генерації запаси палива – десятки тисяч тонн вугілля щодня.
«З початку року шахтарі ДТЕК «Енерго» ввели у роботу 14 нових вугільних лав. Ще 12 планують ввести впродовж найближчих 4 місяців», – цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК «Енерго» Ільдара Салєєва.
Він підкреслив, що це потрібно для того, щоб українські теплоелектростанції могли надійно працювати у піки споживання та впродовж осінньо-зимового періоду.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.
Коментарі — 0