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З початку року ДТЕК запустив 14 нових вугільних лав

Дарія Демяник
glavcom.ua
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З початку року ДТЕК запустив 14 нових вугільних лав
З початку року шахтарі ДТЕК «Енерго» ввели у роботу 14 нових вугільних лав
фото: depositphotos.com

ДТЕК для підтримки енергосистеми планує ввести ще 12 лав впродовж найближчих чотирьох місяців

З початку цього року шахтарі ДТЕК ввели у роботу 14 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

В ньому зазначається, що зараз основний пріоритет енергетиків – якнайшвидше відновлення пошкоджених обстрілами потужностей та посилена підготовка до опалювального сезону, щоб українці якомога довше були зі світом і теплом.

Уточнюється, що важливу роль у цьому відіграють українські шахтарі, бо вони мають підтримувати достатні для надійної роботи теплової генерації запаси палива – десятки тисяч тонн вугілля щодня.

«З початку року шахтарі ДТЕК «Енерго» ввели у роботу 14 нових вугільних лав. Ще 12 планують ввести впродовж найближчих 4 місяців», – цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК «Енерго» Ільдара Салєєва.

Він підкреслив, що це потрібно для того, щоб українські теплоелектростанції могли надійно працювати у піки споживання та впродовж осінньо-зимового періоду.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.

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Теги: ДТЕК Рінат Ахметов Україна вугілля

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