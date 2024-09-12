На Київщині виявлено вибухівку на території електропідстанції – Міненерго

Стан в енергосистемі стабільний, проте через обстріл існують значні пошкодження, завдані ворогом

Зараз енергетики ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня

У Київській області на території електропідстанції було виявлено вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго також розповіли, що зараз енергетики ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня.

За інформацією відомства, стан в енергосистемі стабільний, проте цей обстріл одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Україна активно готується до майбутньої зими, плануючи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та будівництво нових об'єктів генерації.

Галущенко зазначив, що російські обстріли продовжуватимуться, тому спочатку необхідно відновити все, що можливо, а також паралельно захистити це системами ППО, які Україна отримує від партнерів.

За словами міністра, наступним кроком є розподілена енергія, адже вона складніша для атак ворога. Завдяки децентралізації можливо забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи.

Окрім того, така генерація локальна, тож повинна забезпечити живлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни.