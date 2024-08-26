Били «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами»: Повітряні сили про наймасовішу атаку РФ

У ніч на 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки

Сьогодні, 26 серпня, під час масованої атаки Росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА. Україна збила 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА, використовуючи всі наявні засоби ППО. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

«У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування», – написав Олещук.

За його словами, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ.;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ, Чауда – Крим.

Він зазначив, що до відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23; одну крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

«Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Республікою Білоруссю», – написав Олещук.

Раніше президент Зеленський повідомив, що щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час сьогоднішньої атаки.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.