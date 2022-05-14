Окупанти на Донбасі готують наступ на двох напрямках – Гайдай

На Луганщині ворог планує відправляти українок на війну

На Луганщині із Попасної масово вивозять наших людей на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України. Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медкомісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди – родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Обласний центр росіянам потрібен «для галочки», дорога – аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її», – поінформував він.

Захисники готуються до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ–Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

Як відомо, на Луганщині ворог намагається взяти під контроль стратегічно важливу трасу

Напередодні Гайдай повідомив, що ворог контролює майже все Рубіжне.

Учора окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним.

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