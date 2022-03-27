Голова Львівщини закликав не займатися «блогерством» та нагадав про кримінальну відповідальність

Не ігноруйте сигнал тривоги та дотримуйтеся вказівок влади

Ракетний обстріл околиць Львова вчергове демонструє, що не можна ігнорувати сирену повітряної тривоги, а фільмування влучання снарядів несе за собою кримінальну відповідальність. Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

За його словами, вчора Львів пережив два сповіщення повітряної тривоги, наслідками яких стали ракетні обстріли двох обʼєктів. Козицький знову закликав населення до відповідального ставлення під час тривоги та нагадав, що за «блогерство» передбачена кримінальна відповідальність.

«Вчорашні події чітко дають зрозуміти, що коли лунають сирени, загроза справді є. Чуєте сирену, йдіть у безпечне місце та чекайте на інформацію з офіційних джерел. Ще раз: дочекайтесь повідомлень від офіційних джерел, а не фотографуйте, знімайте на відео і викладайте це в інтернет. Таке «блогерство» може тягнути за собою людські жертви і кримінальну відповідальність «блогерів», – підкреслив він.

Зокрема, вчора було затримано корегувальника ворожого вогню, на телефоні якого правоохоронці знайшли фото та відеоматеріали щодо розташування усіх блокпостів в області, а також переміщення української техніки.

Також голова Львівської ОВА повідомив, що протягом доби силами регіону було розселено 2 200 вимушених переселенців. Загальна цифра людей, які знайшли прихисток в області з початку війни, складає 251 тисячу.

«Маємо ще 18 тисяч облаштованих ліжкомісць у державних та комунальних закладах, тисячу – у приватній сфері. Допоможемо усім, хто цього потребує», – зазначив Козицький.

Нагадаємо, вчора по Львову було завдано ракетного удару по нафтобазі та заводу. В обох випадках ворог завдав по два ракетні удари. Згідно даних місцевої влади, жертв немає, є поранені.

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