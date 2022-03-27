На Харківщині українські захисники збили ворожий винищувач Су-34

Про ситуацію у регіоні розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський район. Про ситуацію на Харківщині станом на 27 березня розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він повідомив, що Збройні сили України продовжують утримувати позиції біля Харкова, на деяких напрямках перейшли в контрнаступ та вигнали окупантів ще з одного населеного пункту – із Гусарівки.

«Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії», – повідомив Синєгубов.

Раніше російські окупанти на Харківщині вдарили по своїм же позиціям, знищивши солдатів та техніку. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російський гелікоптер зранку 24 березня «якісно відпрацював» свої ж позиції, знищивши величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані.

Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

Читайте також: