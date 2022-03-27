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    Події в Україні

    Ситуація на кордоні з Білоруссю змінюється: дані Генштабу

    Триває героїчне протистояння українського народу рашистам - Ситуація на кордоні з Білоруссю змінюється: дані Генштабу
    Триває героїчне протистояння українського народу рашистам
    фото: ЗСУ

    Оперативна інформація станом на 12.00 27.03.2022 щодо російського вторгнення

    Триває переміщення підрозділів Російської Федерації на територію Республіки Білорусь. Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

    Частина підрозділів збройних сил Республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах.

    На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

    На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов.

    На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

    На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

    В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

    Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

    Нагадаємо, Україна хоче допитати російських пропагандистів і воєначальників Путіна.

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    Теги: Білорусь Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    Ситуація на кордоні з Білоруссю змінюється: дані Генштабу