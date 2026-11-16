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За два роки населення Донеччини скоротилося усемеро – голова ОВА

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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За два роки населення Донеччини скоротилося усемеро – голова ОВА
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про скорочення населення та масштаби евакуації з регіону
фото: Суспільне

Філашкін: Люди виїжджають з області постійно

За два роки кількість населення на підконтрольній Україні території Донецької області скоротилася приблизно всемеро – із 460 тис. у серпні 2024 року до 64,5 тис. у листопаді 2026-го. Серед тих, хто залишається в регіоні, близько 2 тис. дітей. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами очільника ОВА, евакуація з регіону триває постійно. Від 26 лютого 2022 року до 3 листопада 2026-го з підконтрольних Україні територій Донеччини евакуювали понад 1,47 млн цивільних, зокрема більш ніж 217,4 тис. дітей та 48,5 тис. людей з інвалідністю.

«Люди виїжджають з області постійно», – наголосив Філашкін.

Водночас частина жителів продовжує залишатися у прифронтових населених пунктах, попри постійні обстріли та небезпеку для життя.

За словами Філашкіна, практика показує, що поблизу лінії фронту залишається не більш як 5% населення, а у великих містах – зазвичай від однієї до двох тисяч людей.

Причини небажання виїжджати різні, однак евакуація залишається необхідною для збереження життя цивільних.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про примусову евакуацію родин із дітьми з 20 населених пунктів Донеччини. Через погіршення безпекової ситуації відповідне рішення поширили на всі населені пункти Краматорської та Слов'янської громад. До вивезення родин залучили поліцію та рятувальників.

Також «Главком» писав про загибель трьох комунальників у Краматорську. 20 жовтня російські війська атакували місто керованими авіабомбами. Загиблі працівники теплопостачальної організації перевіряли стан мереж перед початком опалювального сезону.

Крім того, «Главком» повідомляв про зупинення громадського транспорту у Краматорську та Слов'янську. Рішення ухвалили після російського удару по пасажирському автобусу в Краматорську, внаслідок якого загинули 30 людей.

Теги: українці ВПО окуповані території

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