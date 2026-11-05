Щонайменше 241 українець загинув у російському полоні: що встановило слідство

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті українців, яких утримували на території Росії та тимчасово окупованих територіях

В Україні тривають розслідування обставин загибелі українців під час перебування в російському полоні. У кримінальних провадженнях, які розслідуються за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора, встановлено 241 такий випадок. Серед загиблих – 230 військовополонених та 11 цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Йдеться про 23 кримінальні провадження, розпочаті від початку повномасштабного вторгнення РФ. Ці дані охоплюють лише підтверджені під час зазначених розслідувань факти загибелі та не включають відомостей із проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюють прокурори обласних прокуратур», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті українців, яких утримували на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, розслідуються можливі факти катувань, жорстокого поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інших порушень законів і звичаїв війни. Окремо досліджуються обставини атак на місця утримання полонених та випадки загибелі людей під час їх транспортування.

«У кожному випадку слідство встановлює обставини смерті, умови утримання та осіб, причетних до можливих воєнних злочинів. За результатами розслідувань дев’ятьом особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно трьох осіб скеровано до суду. Одну особу вже засуджено. Кримінальні провадження розслідуються за ч. 2 ст. 438 КК України – воєнні злочини, що спричинили загибель людини», – наголошує Офіс генпрокурора.

Досудові розслідування тривають. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини загибелі українців у російському полоні та ідентифікувати осіб, які можуть бути причетними до вчинення воєнних злочинів.

До слова, начальника медичної служби бригади «Азов» Олександра Крохмалюка закатували до смерті в російському полоні. Заступник командира 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав Паламар назвав загибель Крохмалюка черговим підтвердженням того, що катування і вбивства українських полонених – не поодинокі ексцеси, а цілеспрямована практика російської держави.