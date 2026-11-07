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Лубінець пояснив, чому сидів поруч із росіянкою на зустрічі з Меланією Трамп

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Лубінець пояснив, чому сидів поруч із росіянкою на зустрічі з Меланією Трамп
Російська омбудсманка Яна Лантратова та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Білому домі
фото: Reuters

Порядок розсадження учасників визначив протокол Білого дому

Українська делегація не знала, що на зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі будуть присутні представники Росії. Про їхню участь стало відомо лише з повідомлень засобів масової інформації. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції в посольстві України у США, повідомляє «Главком».

Спочатку українці отримали запрошення від американської адміністрації, однак інформації про участь росіян у ньому не було. «Коли ми отримали запрошення від американської сторони, ми не очікували, що побачимо російську делегацію. Проте згодом із засобів масової інформації дізналися, що російська делегація також буде присутня», – розповів Лубінець.

Омбудсмен також прокоментував те, що під час зустрічі опинився поруч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. За його словами, розсадження учасників визначалося протоколом Білого дому, а не українською делегацією.

Українська та російська делегації у Білому домі
Українська та російська делегації у Білому домі
фото: Reuters

Водночас Лубінець наголосив, що така ситуація його не здивувала, оскільки він уже тривалий час веде переговори з російською стороною щодо гуманітарних питань. «У нас налагоджено дуже продуктивний канал переговорів із російською стороною щодо «людського виміру», і безпосередньо я веду переговори саме з Лантратовою», – зазначив він.

За словами українського омбудсмена, головним у таких контактах залишаються конкретні результати для громадян України, попри те, що за столом переговорів перебувають представники держав, між якими триває війна.

Нагадаємо, 5 листопада перша леді США Меланія Трамп провела в Білому домі зустріч із представниками України та Росії, присвячену гуманітарній операції в Олешках Херсонської області. Українську сторону представляли Дмитро Лубінець та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Від Росії були присутні спецпредставник очільника Кремля Кирило Дмитрієв та уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Під час зустрічі Меланія Трамп заявила, що особисто брала участь у підготовці гуманітарної операції в Олешках та сприяла досягненню домовленостей про тимчасове припинення вогню. Крім того, перша леді США передала через представників делегацій особисті листи президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну. 

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Теги: росія США українці Меланія Трамп росіяни Дмитро Лубінець

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