Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки
Подружжя з Олешків воз'єдналося після трьох років розлуки
фото: скріншот із відео

Жінка зберігала обручку та мріяла про момент, коли знову зможе взяти коханого за руку

Подружжя Паліїв із тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині нарешті зустрілося в Україні після трьох років вимушеної розлуки. Жанна Палій виїхала з окупованого міста раніше, а її чоловік зміг дістатися на підконтрольну Україні територію лише тепер після евакуації. Про їхнє возз’єднання йдеться в сюжеті tsn.ua, інформує «Главком».

Жінка розповіла, що всі ці роки зберігала обручку та мріяла про момент, коли знову зможе взяти коханого за руку й надягнути її.

«Це диво, яке відбулося», –  сказала Жанна перед зустріччю з чоловіком, який прибув автобусом після виїзду з тимчасово окупованих Олешків.

За її словами, після пережитої окупації навіть звичайні речі набувають особливого значення. Можливість вільно розмовляти українською на вулиці, бачити освітлене ввечері місто та відкрито висловлювати власні думки стає справжньою розкішшю.

Подружжя довго мріяло знову бути разом і тепер сподівається надолужити втрачені роки та нарешті відсвяткувати весілля.

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.

Раніше, 23 жовтня 2026 року, стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.

Читайте також:

Теги: Олешки Дмитро Лубінець українці дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на «Валдаї», 1 жовтня 2026 року
Ось у що занурює нас Путін
2 жовтня, 17:01
Воїни живуть вічно: чому День захисників і захисниць – це свято, яке тримає націю
Воїни живуть вічно: чому День захисників і захисниць – це свято, яке тримає націю
1 жовтня, 15:32
Любов Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати неповнолітнього онука
Затримана у Казахстані українка потрапила у пастку ФСБ
3 жовтня, 13:35
Поліція затримала українку в аеропорту Астани
Казахстан затримав українку за запитом Росії
2 жовтня, 15:39
Люди ховаються в метро в Києві під час повітряної тривоги
Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців
9 жовтня, 21:00
Україна запроваджує локальний режим припинення вогню для гуманітарної операції в окупованих Олешках
Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку
26 жовтня, 21:25
Стали відомі результати перевірки Білгород-Дністровського ТЦК
Чоловіки живуть у підвалах з ґратами на дверях. Лубінець повідомив про порушення в ТЦК на Одещині
21 жовтня, 19:48
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках – Білий дім
23 жовтня, 16:26
Панорама міста Олешки на Херсонщині
Олешки готують до розблокування: Зеленський розповів про труднощі гуманітарної операції
24 жовтня, 16:37

Події в Україні

Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
СБУ показала ексклюзивні фото повернення українців із Олешків
СБУ показала ексклюзивні фото повернення українців із Олешків
Подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки
Подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки
Забрали людей, котів, собак, папугу і навіть єнота: Лубінець вразив історіями евакуйованих з Олешків
Забрали людей, котів, собак, папугу і навіть єнота: Лубінець вразив історіями евакуйованих з Олешків
Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції
Мешканці Олешків уже в Україні: Зеленський розкрив подробиці операції
СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів
СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
131K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua