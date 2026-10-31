Подружжя з окупованих Олешків возз’єдналося в Україні після трьох років розлуки

Подружжя з Олешків воз'єдналося після трьох років розлуки

Жінка зберігала обручку та мріяла про момент, коли знову зможе взяти коханого за руку

Подружжя Паліїв із тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині нарешті зустрілося в Україні після трьох років вимушеної розлуки. Жанна Палій виїхала з окупованого міста раніше, а її чоловік зміг дістатися на підконтрольну Україні територію лише тепер після евакуації. Про їхнє возз’єднання йдеться в сюжеті tsn.ua, інформує «Главком».

Жінка розповіла, що всі ці роки зберігала обручку та мріяла про момент, коли знову зможе взяти коханого за руку й надягнути її.

💔🙏«Це диво, яке відбулося»: евакуйовані з Олешок українці діляться першими емоціями після повернення додому Люди не стримують радості після возз’єднання з рідними. Одна з жінок зізналася, що досі не може повірити, що знову на вільній українській землі. Серед тих, хто повернувся, – родина Жанни: вона та дві доньки нарешті зустрілися з батьком, на якого чекали понад два роки. Разом із людьми з окупації евакуювали й домашніх улюбленців. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026

«Це диво, яке відбулося», – сказала Жанна перед зустріччю з чоловіком, який прибув автобусом після виїзду з тимчасово окупованих Олешків.

За її словами, після пережитої окупації навіть звичайні речі набувають особливого значення. Можливість вільно розмовляти українською на вулиці, бачити освітлене ввечері місто та відкрито висловлювати власні думки стає справжньою розкішшю.

Подружжя довго мріяло знову бути разом і тепер сподівається надолужити втрачені роки та нарешті відсвяткувати весілля.

Нагадаємо, українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога.

Раніше, 23 жовтня 2026 року, стало відомо про домовленість України та Росії щодо гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українську переговорну групу очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини Яна Лантратова. Тим часом у соцмережах розгорілася дискусія про те, якою має бути дипломатія з представниками країни-агресорки.

Під час зустрічей представники обох країн спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги. Поведінка Дмитра Лубінця під час зустрічей з російською делегацією викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах.